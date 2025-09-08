type here...

Previsioni Meteo del 9 Settembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 9 Settembre 2025.

AL NORD – Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge sparse sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio precipitazioni che si estendono sugli altri settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti e piogge diffuse. 
 

AL CENTRO – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con qualche pioggia sulle coste della Toscana. Al pomeriggio fenomeni che si estendono alle zone interne della Toscana, Umbria e alto Lazio, invariato altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con maltempo sui medesimi settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità medio-alta in transito ovunque; soleggiato solo sulla Sicilia. Al pomeriggio poche variazioni con isolati piovaschi sulla Sardegna orientale. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali; peggiora nella notte sulla Sardegna, con piogge e temporali.

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al nord, stazionarie o in rialzo al centro-sud.
