Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Israele si fermi”

AgenPress. Grave la decisione di Israele di bombardare presunte sedi di Hamas a Doha in territorio del Quatar. Israele ha violato la sovranità e lo spazio territoriale di un altro Stato venendo meno al diritto internazionale.

Erano attendibili le proteste del governo di Doha e a nulla vale che Israele dica di essere stato autorizzato da Trump che non è l’Onu e tanto meno lo sceriffo del mondo. Non oso immaginare se in un caso analogo si fosse detto: “Ci ha autorizzati Putin”. Condivido la preoccupazione del Papa che parla di situazione grave. Il mondo ha bisogno di pace e dialogo non di bombe. Israele sia rispettoso delle norme internazionali.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e già membro della Commissione Interparlamentare NATO -UCRAINA, Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.