Domenico Scilipoti Isgrò: “Muro di droni contro la pace”

AgenPress. “Ho seguito il lungo discorso sullo stato dell’Unione della Presidente Ursula Van Der Leyen. Accanto a qualche spunto positivo ma generico come un piano economico per il 2028 e lotta alle povertà, la Presidente ha detto in tema di Ucraina che l’Europa costruirà un muro di droni.

A parte che oggi vanno costruiti ponti e non muri, questo modo di parlare non favorisce l’accordo e il dialogo con la Russia e ci si chiede: davvero l’Europa persegue la pace?

Interessante l’idea di porre sanzioni economiche ad Israele che sarebbero coerenti con quelle alla Russia, ma questa Ue avrà la forza e il coraggio di farlo?”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale del dipartimento salute della DC , Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

