Previsioni Meteo del 12 Settembre 2025

AL CENTRO – Stabilità prevalente su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli prevalentemente soleggiati e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi sulle vallate interne.