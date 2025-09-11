Previsioni Meteo del 12 Settembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 12 Settembre 2025.
AL CENTRO – Stabilità prevalente su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli prevalentemente soleggiati e locali addensamenti pomeridiani in Appennino. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE – Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti bassi sulle vallate interne.
Temperature minime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole.