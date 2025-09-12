Previsioni Meteo del 13 Settembre 2025

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in transito ovunque. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo sulla Toscana, invariato altorve.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con ancora cieli soleggiati. Nessuna variazione in serata e nottata in arrivo delle velature, anche compatte sulla Sardegna, sereno su Sicilia e regioni ioniche.