Previsioni Meteo del 13 Settembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 13 Settembre 2025.

AL NORD – Al mattino molte nubi su tutte le regioni con locali piogge tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse, più asciutto su Emilia Romagna e settori adriatici. Tra la serata e la notte passaggio instabile con acquazzoni e temporali prima al Nord-Ovest e poi in movimento verso il Nord-Est.
AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con velature in transito ovunque. Tra la serata e la notte piogge e temporali in arrivo sulla Toscana, invariato altorve.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con ancora cieli soleggiati. Nessuna variazione in serata e nottata in arrivo delle velature, anche compatte sulla Sardegna, sereno su Sicilia e regioni ioniche.
Temperature minime stazionarie o in lieve aumento; massime in calo al nord-ovest, stabili o in rialzo sul resto della penisola.
