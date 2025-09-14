type here...

Kim Yo Jong (sorella di Kim Jong Un): “Le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone potrebbero avere conseguenze negative”

AgenPress. Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha avvertito che le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone potrebbero avere “conseguenze negative” per i tre Paesi.

Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti condurranno le loro esercitazioni di difesa annuali chiamate “Freedom Edge” a partire dal 15 settembre, con l’obiettivo di potenziare le loro capacità di contrastare le minacce nucleari e missilistiche provenienti dalla Corea del Nord, hanno annunciato le forze armate sudcoreane.

“La sconsiderata dimostrazione di potere da parte di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud nel posto sbagliato, in particolare nei pressi della Repubblica Popolare Democratica di Corea, avrà senza dubbio conseguenze negative per loro stessi” – ha detto Kim Yo Jong.

Se le “forze ostili” continueranno a vantarsi della loro forza attraverso queste esercitazioni militari congiunte, la Corea del Nord adotterà contromisure “più specializzate e più forti”, ha affermato un alto funzionario del governo nordcoreano.

Tuttavia, Seul e Washington insistono sul fatto che le loro esercitazioni siano di natura puramente difensiva.

