17 settembre 2025 – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena

AgenPress. L’oncofertilità è un tema centrale per molte giovani donne con una diagnosi di tumore. Affrontarla sin dall’inizio delle cure significa coniugare la priorità della guarigione con la tutela del domani.

L’evento “Oncofertilità: cure che proteggono il futuro” è un’occasione unica di dialogo tra pazienti, specialisti, istituzioni, società scientifiche, associazioni e comitato etico. Un confronto aperto per condividere esperienze, raccontare storie di successo, affrontare le criticità e costruire insieme soluzioni concrete.