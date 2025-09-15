type here...

Previsioni Meteo del 15 Settembre 2025

Meteo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno15 Settembre 2025

AL NORD – Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con qualche pioggia sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ancora qualche pioggia sulle regioni di nord-est. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.
 

AL CENTRO – Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi specie sulla Toscana. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne salvo locali addensamenti sulle coste Tirreniche. In serata e in nottata qualche velatura in transito tra Campania, Molise e Basilicata, tempo invariato altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits