ONU: Israele sta commettendo un genocidio a Gaza

AgenPress. Un’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite ha concluso che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
In un nuovo rapporto, il team di tre esperti incaricato dalle Nazioni Unite afferma che Israele ha commesso quattro dei cinque “atti genocidi” definiti dal diritto internazionale.
“È chiaro che c’è l’intenzione di distruggere i palestinesi di Gaza attraverso azioni che soddisfano i criteri stabiliti dalla Convenzione sul genocidio”, ha scritto Navi Pillay, capo del team ed ex responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite.
Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato di respingere il rapporto, definendolo “distorto e falso”.