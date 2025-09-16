Rubio: “L’incontro Trump-Zelensky potrebbe avvenire la prossima settimana”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà “probabilmente” Volodymyr Zelensky la prossima settimana, poiché spera ancora di negoziare un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina – ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Trump “ha avuto molte telefonate con Putin, molti incontri con Zelensky e probabilmente (si incontreranno) ancora una volta la prossima settimana a New York”, dove si terrà l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato Rubio.