type here...

Rubio: “L’incontro Trump-Zelensky potrebbe avvenire la prossima settimana”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà “probabilmente”  Volodymyr Zelensky la prossima settimana, poiché spera ancora di negoziare un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina –  ha affermato  il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Trump “ha avuto molte telefonate con Putin, molti incontri con Zelensky e probabilmente (si incontreranno) ancora una volta la prossima settimana a New York”, dove si terrà l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato Rubio.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits