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Morta la moglie dell’ex calciatore Bruno Giordano

SportCronaca
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AgenPress. L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, attraverso la sua pagina instagram, comunica la scomparsa della moglie:

“Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma.

Il messaggio è firmato anche da Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna.

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