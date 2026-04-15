Morta la moglie dell’ex calciatore Bruno Giordano

AgenPress. L’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano, attraverso la sua pagina instagram, comunica la scomparsa della moglie:

“Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori. Ringraziamo tutti per la vostra vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11:00 alla Chiesa San Pio X di Piazza della Balduina, a Roma.

Il messaggio è firmato anche da Marco e Rocco, i figli avuti con Susanna.