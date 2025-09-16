Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Comunità internazionale fermi Israele”

AgenPress. “È iniziata la tanto temuta iniziativa di terra da parte di Israele a Gaza dove si vedono roghi, colonne di fumo e gente inerme in fuga senza più niente. Tutto questo è disumano e va fermato dalla comunità internazionale.

Invito il governo italiano e lo stesso Ministro degli Esteri a pronunciarsi chiaramente davanti al genocidio in atto. Sia Israele che i palestinesi hanno diritto a vivere in due stati diversi e pacifici. Israele si ricordi del suo doloroso passato del quale non può fare alibi e scusante e lo rivedrà nelle scene che oggi mandano le tv di tutto il mondo.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale dipartimento Salute della DC Sen.Domenico Scilipoti Isgrò.