Trump chiede 15 miliardi di dollari di risarcimento al quotidiano New York Times

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato la sua intenzione di intentare una causa per diffamazione contro il New York Times, chiedendo un risarcimento danni di 15 miliardi di dollari.

“Ho il grande onore di intentare una causa per diffamazione contro il New York Times”, ha affermato il presidente repubblicano tramite Truth Social.

“Il NYT si è concesso per decenni la pratica di mentire sul vostro presidente preferito (IO!)”, ha continuato.

Il presidente Trump accusa il giornale di aver pubblicato bugie su di lui, sulla sua famiglia e sulle sue attività commerciali, nonché su movimenti e ideologie vicini ai repubblicani, in particolare il “movimento America First” e il “movimento MAGA”. Ha aggiunto che la causa e l’azione legale sono “state presentate” presso un tribunale della Florida.