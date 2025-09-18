type here...

Riforma della giustizia. Meloni: “Avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica”

AgenPress. Con l’approvazione in terza lettura alla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente.
In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
