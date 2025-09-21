Erdogan: “Stabilire una pace duratura a Gaza è una responsabilità coscienziosa”

Erdogan, dopo aver più volte espresso il suo sostegno alla causa palestinese, ribadirà la necessità di agire per porre fine alla tragedia in corso durante l’80a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

AgenPress. Una soluzione alla questione palestinese sarebbe possibile solo se tutti fossero trattati in modo equo e paritario, ha affermato Erdogan, aggiungendo: “Porre fine alla tragedia umana a Gaza e instaurare una pace duratura è nostra responsabilità umanitaria e di coscienza”.

Nel suo discorso alla 66ª Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011, affermò che il fallimento nella risoluzione del conflitto palestinese-israeliano e, al contrario, il continuo spreco di diritti e leggi in nome degli equilibri politici, rappresenta il colpo più duro al senso di giustizia internazionale.

Ci sono centinaia di risoluzioni approvate sotto l’egida delle Nazioni Unite che Israele ignora, ha osservato.

Sottolineando che l’ONU non è in grado di adottare misure per porre fine alla tragedia umanitaria vissuta dal popolo palestinese, Erdogan ha affermato: “Non ci sono sanzioni contro Israele, che usa facilmente bombe al fosforo, Israele, che possiede bombe atomiche.

“Tuttavia, non appena percepiscono un simile clima nell’ambiente, cominciano a cercare di capire come imporre sanzioni. È questa giustizia? Non dovrebbe essere messa in discussione?”

“Se, come comunità internazionale, crediamo nell’ideale di stabilire la pace e la sicurezza internazionale, scopo fondante dell’ONU, Israele deve essere pressato per la pace, nonostante coloro che lo governano, e deve essere chiaramente dimostrato che non è al di sopra della legge”, ha sottolineato ulteriormente.

Erdogan ha affermato che uno dei passi più importanti da compiere in questo senso è quello di soddisfare la giusta richiesta del popolo palestinese di riconoscimento dello Stato e di garantire che i rappresentanti dello Stato di Palestina occupino il loro legittimo posto come membri delle Nazioni Unite nell’organismo mondiale.

Il sostegno della Turchia al riconoscimento dello Stato di Palestina è “incondizionato”, sottolineando che Ankara è pronta a compiere ogni sforzo per garantire che la pace prevalga in Medio Oriente.

A questo proposito, la Turchia continuerà a prendere una posizione attiva per risolvere il conflitto israelo-palestinese, riconoscere lo Stato di Palestina, raggiungere “la riconciliazione interna tra i palestinesi e revocare il blocco illegale a cui è sottoposta la popolazione di Gaza”.

“Non abbiamo alcun problema con il popolo israeliano. Il problema deriva dalle politiche aggressive dell’attuale governo israeliano”, ha affermato Erdogan nel suo discorso.