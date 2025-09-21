Trump avverte che ci saranno “cose ​​brutte” se l’Afghanistan non restituirà la base aerea di Bagram

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha affermato che “succederanno cose brutte” se l’Afghanistan non restituirà il controllo della base aerea di Bagram agli Stati Uniti.

“Se l’Afghanistan non restituisce la base aerea di Bagram a coloro che l’hanno costruita, gli Stati Uniti d’America, ACCADRANNO COSE BRUTTE!!!”, ha scritto Trump su Truth Social.

Venerdì Trump ha dichiarato che sono in corso discussioni sul ripristino di una piccola presenza militare statunitense nella base in Afghanistan.

“Vedremo cosa succederà con Bagram. Stiamo parlando dell’Afghanistan. Non avremmo mai dovuto rinunciare a questo argomento”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.