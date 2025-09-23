Assemblea Generale ONU. Trump “I politici europei non stanno facendo nulla per contrastare l’afflusso di migranti”

AgenPress. “I vostri Paesi stanno andando all’inferno”, ha detto Trump agli europei. In questo contesto, ha menzionato anche l’Austria, dove, a suo dire, “il 53% dei detenuti non è austriaco”. Non è chiaro a quali cifre si riferisse esattamente Trump. Tuttavia, secondo il sito web delle autorità giudiziarie austriache, al 1° settembre 2025, 4.757 dei 10.013 “detenuti” erano in realtà cittadini austriaci, pari al 47,51%.

Secondo il rapporto, il 52,49% proveniva da altri paesi dell’UE o extra-UE. Per poco meno del 2%, la cittadinanza era sconosciuta. Tuttavia, questo quasi 53% non è semplicemente “migranti illegali”, come insinuato da Trump.

Nel suo discorso, Trump ha respinto il riconoscimento di uno Stato palestinese. “Sarebbe una ricompensa per Hamas”, ha detto Trump, riferendosi all’organizzazione terroristica. Ciononostante, ha sottolineato che la guerra nella Striscia di Gaza deve cessare immediatamente e tutti gli ostaggi rimasti devono essere rilasciati.

Ha anche ribadito che la Russia non avrebbe iniziato la guerra contro l’Ucraina se lui fosse stato in carica all’epoca. Ciononostante, il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che la guerra in corso non stava facendo bella figura con la Russia. Ha ribadito il suo appello agli europei affinché smettessero di importare energia russa. Lui stesso sarebbe stato pronto a imporre dazi punitivi.