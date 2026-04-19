Trump: “L’Iran ha violato l’accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti attaccando navi nello Stretto di Hormuz”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che l’Iran ha violato l’accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti attaccando navi nello Stretto di Hormuz, e ha ribadito la minaccia di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane se il Paese non accetterà un accordo per porre fine alla guerra.

“Ieri l’Iran ha deciso di sparare proiettili nello Stretto di Hormuz: una violazione totale del nostro accordo di cessate il fuoco!”, ha scritto su Truth Social. “Non è stato carino, vero?”

“Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole, e spero che lo accettino perché, se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran”, ha continuato. “BASTA CON IL SIGNOR GENTILE!”

Trump ha affermato che l’Iran ha preso di mira navi provenienti dalla Francia e dal Regno Unito, senza fornire ulteriori dettagli. Le autorità marittime hanno segnalato sabato spari e l’impatto di un proiettile contro navi indiane. nello stretto. I media statali iraniani hanno confermato che sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco vicino alle due navi indiane per costringerle a tornare indietro.

Oggi anche altre due petroliere, battenti bandiera del Botswana e dell’Angola, sono state costrette a tornare indietro dalle forze iraniane.

L’amministrazione Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani rimane in vigore e che oltre 20 navi sono state respinte.