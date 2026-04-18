La guerra con l’Iran ha rivelato il punto debole di Trump: l’economia

AgenPress. Sette settimane di guerra non sono riuscite a rovesciare i governanti teocratici dell’Iran né a costringerli a soddisfare tutte le richieste del presidente Donald Trump, ma per gli avversari e gli alleati degli Stati Uniti hanno messo in luce una delle sue principali vulnerabilità: la pressione economica.

Anche con l’annuncio di venerdì da parte dell’Iran della riapertura dello Stretto di Hormuz alla navigazione, la crisi mediorientale ha rivelato i limiti della disponibilità di Trump a tollerare le difficoltà economiche interne.

Il 28 febbraio Trump si è unito a Israele nell’attaccare l’Iran, basandosi su quelle che ha definito imminenti minacce alla sicurezza, soprattutto a causa del suo programma nucleare. Ora, però, con i prezzi della benzina negli Stati Uniti alle stelle, l’inflazione in aumento e il suo indice di gradimento in calo , Trump sta cercando disperatamente di raggiungere un accordo diplomatico che possa arginare le ripercussioni sul fronte interno.