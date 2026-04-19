Louisiana. Otto bambini uccisi in una sparatoria

Il presunto uomo armato è stato ucciso dopo un inseguimento

AgenPress. Secondo quanto riferito dalla polizia, otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria di massa a Shreveport, in Louisiana.

Gli agenti del dipartimento di polizia di Shreveport sono intervenuti poco dopo le 6 del mattino in seguito a segnalazioni di una lite domestica. Il portavoce della polizia, Christopher Bordelon, ha descritto varie scene del crimine.

La sparatoria vera e propria è avvenuta all’altezza del civico 300 di West 79th”, ha detto Bordelon. “C’è anche un’altra sparatoria collegata a questa in Harrison Street, e poi c’è un’abitazione adiacente, sempre su West 79th, dove una delle vittime si è rifugiata dopo la sparatoria.”

Dieci persone sono state colpite da colpi d’arma da fuoco, otto delle quali sono morte, di età compresa tra 1 e 14 anni, ha dichiarato Bordelon durante una conferenza stampa.

“L’individuo responsabile, una volta allontanatosi da questo luogo, ha commesso un furto d’auto a quel punto gli agenti di pattuglia della polizia di Shreveport si sono messi all’inseguimento del veicolo”.

Bordelon ha dichiarato che gli agenti hanno sparato e ucciso il sospetto durante l’inseguimento. “Riteniamo che sia l’unico individuo ad aver sparato e ad aver ucciso otto bambini.

La polizia non ha fornito alcuna informazione sul sospettato, ma Bordelon ha affermato che alcuni dei bambini presenti nelle case “erano suoi parenti”. Il movente della sparatoria non è ancora chiaro.

Il sindaco di Shreveport, Tom Arceneaux, intervenuto anch’egli alla conferenza stampa, ha affermato che la comunità è in lutto. “Questa è una situazione tragica, forse la peggiore che abbiamo mai avuto a Shreveport”, ha detto.