Kamala Harris attacca duramente Trump definendolo “corrotto”

AgenPress. L’ex vicepresidente Kamala Harris ha accusato il presidente Donald Trump di aver trascinato gli Stati Uniti in un conflitto che, a suo dire, “il popolo americano non vuole”.

Intervenendo a un pranzo organizzato dal gruppo delle donne democratiche del Michigan a Detroit, Harris ha sostenuto che le azioni dell’amministrazione stanno mettendo a rischio i militari statunitensi, facendo al contempo aumentare i costi per i cittadini.

«Abbiamo a che fare con l’amministrazione presidenziale più corrotta, insensibile e incompetente nella storia degli Stati Uniti. Punto e basta», ha detto Harris. «… È entrato in guerra – è stato trascinato in guerra dal Primo Ministro israeliano Netanyahu, sia ben chiaro – è entrato in una guerra che il popolo americano non vuole, mettendo a rischio i militari americani».

Harris ha anche affermato che l’impatto economico sta ricadendo sui consumatori.

“In media, gli americani pagano almeno 15 dollari in più per fare il pieno”, ha affermato Harris. “Il diesel costa il 50% in più, ed è quello che alimenta un camion, un mezzo che altrimenti ci consegna cibo e articoli per la casa. E dove pensiamo che ricadrà questo costo? Sul consumatore.”

Ha inoltre accusato Trump di aver tentato di sfruttare la situazione a fini politici.