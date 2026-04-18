Stretto di Hormuz. Teheran ha ristabilito il controllo del canale

La chiusura dello Stretto di Hormuz è stata una risposta alla “sfiducia degli Stati Uniti”

AgenPress. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha avvertito le navi di non avvicinarsi allo Stretto di Hormuz dopo che Teheran ha ristabilito il controllo del canale, definendo il blocco statunitense una violazione del cessate il fuoco.

“L’avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato cooperazione con il nemico e qualsiasi imbarcazione che lo violi sarà presa di mira”, ha avvertito il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) in una dichiarazione pubblicata dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim News.

L’esercito ha inoltre avvertito le navi di non lasciare l’ancoraggio nel Golfo Persico o nel Golfo dell’Oman e le ha esortate a seguire le direttive della Marina delle Guardie Rivoluzionarie piuttosto che quelle degli Stati Uniti.