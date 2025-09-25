Sarkozy condannato a cinque anni di carcere

AgenPress. Un tribunale di Parigi ha condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere in un processo riguardante il finanziamento illegale della campagna elettorale dalla Libia.

Il tribunale ha assolto Sarkozy dalle accuse di corruzione, ma lo ha dichiarato colpevole di associazione a delinquere.

Dopo il verdetto, Sarkozy ha insistito sulla propria innocenza. Ha annunciato che avrebbe presentato ricorso e lottato fino alla fine per dimostrare la propria innocenza in questo caso. Ha affermato che il verdetto mina la fiducia nel sistema giudiziario francese.

Anche se verrà presentato ricorso, il verdetto di oggi significa che l’ex presidente (in carica dal 2007 al 2012) sarà convocato presso la procura entro un mese, dove verrà fissata una data per la sua incarcerazione.

Secondo l’atto d’accusa, Sarkozy era il “principale” di una presunta “cospirazione di corruzione” con il leader libico Muammar Gheddafi , il cui scopo era quello di finanziare la campagna presidenziale di Sarkozy del 2007 in cambio del suo sostegno al ritorno della Libia, allora isolata, sulla scena internazionale.

L’ex presidente sta già affrontando una condanna per corruzione e traffico di influenze. Nell’ambito di questa condanna, Sarkozy indossava un braccialetto elettronico, che gli è stato rimosso a maggio di quest’anno. Tuttavia, a seguito della condanna, Sarkozy è stato privato della più alta onorificenza francese, la Legion d’Onore.