Il Giappone apre le porte alla vendita di armi all’estero

AgenPress. Il Giappone ha presentato la più grande revisione delle norme sull’esportazione di armi degli ultimi decenni, eliminando le restrizioni sulle vendite di armi all’estero e aprendo la strada all’esportazione di navi da guerra, missili e altre armi.

La mossa, volta a rafforzare la base industriale della difesa giapponese, segna un ulteriore allontanamento dalle restrizioni pacifiste che hanno caratterizzato la sua politica di sicurezza del dopoguerra.

Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente stanno mettendo a dura prova la produzione di armamenti statunitense, ampliando le opportunità per il Giappone.