Il Giappone apre le porte alla vendita di armi all’estero

AgenPress. Il Giappone ha presentato la più grande revisione delle norme sull’esportazione di armi degli ultimi decenni, eliminando le restrizioni sulle vendite di armi all’estero e aprendo la strada all’esportazione di navi da guerra, missili e altre armi.
La mossa, volta a rafforzare la base industriale della difesa giapponese, segna un ulteriore allontanamento dalle restrizioni pacifiste che hanno caratterizzato la sua politica di sicurezza del dopoguerra.
Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente stanno mettendo a dura prova la produzione di armamenti statunitense, ampliando le opportunità per il Giappone.
“Nessun singolo Paese può ora proteggere da solo la propria pace e sicurezza, ed è necessario che i Paesi partner si sostengano a vicenda in termini di equipaggiamento per la difesa”, ha affermato il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi in un post su X.
La revisione approvata dal governo elimina cinque categorie di esportazione che limitavano la maggior parte delle esportazioni militari ad attrezzature per il soccorso, il trasporto, l’allerta, la sorveglianza e lo sminamento. I ministri e i funzionari valuteranno invece i meriti di ogni proposta di vendita.
Il Giappone manterrà in vigore tre principi di esportazione che lo impegnano a controlli rigorosi, a verifiche sui trasferimenti verso paesi terzi e al divieto di vendita a paesi coinvolti in conflitti. Tuttavia, in una presentazione che illustrava le modifiche, il governo ha affermato che potrebbero essere previste delle eccezioni qualora ritenute necessarie per la sicurezza nazionale.