Trump sui social. Quattro post in meno di un’ora. “Dal stiamo vincendo la guerra, al dopo 47 anni metto a posto il casino lasciato da altri presidenti”

AgenPress. Oggi Trump ha dato il via a una raffica di messaggi sui social media, pubblicando quattro post in circa un’ora incentrati sulla difesa della guerra con l’Iran e sulla critica alle “notizie false” che la riguardano.

Nel primo post, Trump ha affermato che l’accordo su cui sta lavorando la sua amministrazione sarà migliore dell’accordo sul nucleare che l’ex presidente Barack Obama ha raggiunto con l’Iran nel 2015, pur non fornendo alcun dettaglio su come si differenzierà in modo significativo.

“L’accordo che stiamo stipulando con l’Iran sarà MOLTO MIGLIORE del JCPOA, comunemente noto come ‘Accordo sul nucleare iraniano’, redatto da Barack Hussein Obama e Sleepy Joe Biden, uno dei peggiori accordi mai conclusi in materia di sicurezza del nostro Paese. Rappresentava una strada sicura verso l’arma nucleare, cosa che non accadrà, e non può accadere, con l’accordo su cui stiamo lavorando”, ha scritto Trump .

Nel secondo post , Trump ha affermato di non subire pressioni per raggiungere un accordo con l’Iran.

“Ho letto notizie false secondo cui sarei sotto ‘pressione’ per raggiungere un accordo. QUESTO NON È VERO! Non sono sotto alcuna pressione, anche se tutto accadrà, relativamente in fretta!” ha scritto. “Il tempo non è mio nemico, l’unica cosa che conta è che finalmente, dopo 47 anni, si metta a posto il CASINO che altri Presidenti hanno lasciato accadere perché non hanno avuto il coraggio o la lungimiranza di fare ciò che andava fatto riguardo all’Iran.”