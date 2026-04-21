Ghalibaf: “L’Iran non accetterà negoziati “sotto la minaccia di ritorsioni”

AgenPress. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che l’Iran non accetterà negoziati con gli Stati Uniti finché si troverà sotto minaccia.

“Trump, imponendo un blocco e violando il cessate il fuoco, cerca, a suo avviso, di trasformare il tavolo delle trattative in un tavolo di resa o di giustificare una rinnovata politica bellicosa”, ha scritto in un post su X. “Non accettiamo negoziati sotto la minaccia e nelle ultime due settimane ci siamo preparati a svelare nuove carte sul campo di battaglia”.