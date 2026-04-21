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Ghalibaf: “L’Iran non accetterà negoziati “sotto la minaccia di ritorsioni”

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AgenPress. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha dichiarato che l’Iran non accetterà negoziati con gli Stati Uniti finché si troverà sotto minaccia.

“Trump, imponendo un blocco e violando il cessate il fuoco, cerca, a suo avviso, di trasformare il tavolo delle trattative in un tavolo di resa o di giustificare una rinnovata politica bellicosa”, ha scritto in un post su X. “Non accettiamo negoziati sotto la minaccia e nelle ultime due settimane ci siamo preparati a svelare nuove carte sul campo di battaglia”.

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