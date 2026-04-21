Attentato a Trump. Secondo una teoria sempre più diffusa “sarebbe stata una messinscena”

La teoria della messinscena, pur senza alcun riscontro fattuale, rappresenta così molto più di una semplice fake news: è il segnale di una base che non è più compatta come un tempo

AgenPress. Una nuova crepa attraversa il movimento MAGA. A quasi due anni dal tentato assassinio di Donald Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, una parte crescente della sua stessa base mette in dubbio la versione ufficiale: secondo una teoria sempre più diffusa, quell’attacco sarebbe stato una messinscena.

Il 13 luglio 2024, un colpo di arma da fuoco sfiorò l’orecchio di Trump, mentre un sostenitore venne ucciso e l’attentatore fu neutralizzato dagli agenti del Secret Service. L’episodio scosse profondamente l’opinione pubblica, generando inizialmente una forte ondata di solidarietà bipartisan.

Col passare dei mesi, però, il racconto ha iniziato a incrinarsi – non tanto per nuove prove, quanto per la crescente sfiducia interna al mondo conservatore. Nel 2026, una parte della galassia MAGA ha ribaltato completamente la narrazione: non più complotto contro Trump, ma complotto di Trump.

Secondo questa tesi – priva di prove concrete – l’attentato sarebbe stato orchestrato per rafforzare l’immagine politica di Trump e consolidare il consenso elettorale. Alcuni commentatori conservatori e influencer hanno parlato apertamente di evento “costruito” o “inscenato”.

Anche figure pubbliche e mediatiche vicine alla destra americana hanno alimentato i dubbi, citando presunte incongruenze nella sicurezza o nelle indagini. La richiesta di desecretare i documenti ufficiali è diventata uno dei cavalli di battaglia di questa fronda interna.

Il fenomeno è particolarmente significativo perché segna un’inversione rispetto al passato. Subito dopo l’attentato, le teorie del complotto provenivano soprattutto da ambienti ostili a Trump. Oggi, invece, sono sempre più diffuse tra i suoi stessi sostenitori.

Questa evoluzione riflette una dinamica tipica delle comunità politiche fortemente polarizzate: le narrazioni complottiste non scompaiono, ma cambiano direzione a seconda del clima interno e del livello di fiducia nel leader.

Dietro la diffusione della teoria della messinscena ci sono anche fattori politici concreti. Le tensioni legate alla politica estera – in particolare il conflitto con l’Iran – e il malcontento economico hanno eroso parte del consenso di Trump.

In questo contesto, il dubbio sull’attentato diventa un sintomo di una crisi più ampia: non solo sfiducia nelle istituzioni, ma anche nel leader stesso.

Il risultato è un movimento MAGA attraversato da fratture profonde. Da un lato, chi continua a vedere in Trump una figura quasi “provvidenziale”; dall’altro, chi inizia a sospettare manipolazioni e strategie occulte.

La teoria della messinscena, pur senza alcun riscontro fattuale, rappresenta così molto più di una semplice fake news: è il segnale di una base che non è più compatta come un tempo, e che cerca nuove spiegazioni – anche estreme – per interpretare una realtà politica sempre più complessa.