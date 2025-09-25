Tusk sulle parole di Trump sull’Ucraina. “La verità è meglio delle illusioni”

AgenPress. “La verità è meglio dell’illusione”, ha sottolineato il Primo Ministro Donald Tusk, riferendosi alle parole del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla riconquista del territorio ucraino.

Trump ha scritto sulla piattaforma Truth Social che l’Ucraina, con il sostegno dell’UE, è in grado di combattere e riconquistare il suo territorio nella sua forma originale.

“Dopo aver visto e compreso appieno la situazione militare ed economica in Ucraina e Russia, e aver visto i problemi economici che sta causando in Russia, penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e CONQUISTARE tutta l’Ucraina nella sua forma originale“, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Ha concluso aggiungendo che l’Ucraina “può anche andare oltre!”

“Il presidente Trump ha affermato che l’Ucraina potrebbe, con il sostegno dell’Unione Europea, riconquistare tutto il suo territorio. Dietro questo sorprendente ottimismo si cela la promessa di un ridotto coinvolgimento degli Stati Uniti e di un trasferimento della responsabilità di porre fine alla guerra all’Europa. La verità è meglio dell’illusione”, ha scritto Tusk sul portale X.