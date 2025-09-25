type here...

Zelensky: “Il mio obiettivo è porre fine alla guerra, non candidarmi alle prossime elezioni”

AgenPress. “Il mio obiettivo è porre fine alla guerra, non continuare a candidarmi alle elezioni”, ha detto, rispondendo a una domanda su se avrebbe considerato compiuta la sua missione una volta terminata la guerra.

Ha inoltre sottolineato di comprendere che i cittadini potrebbero desiderare un “leader con un nuovo mandato” che prenda le decisioni necessarie per raggiungere una pace duratura. Ha osservato che le preoccupazioni per la sicurezza complicheranno l’organizzazione delle elezioni, ma ritiene che ciò sia possibile.

Ha ricordato che la Costituzione del Paese proibisce esplicitamente lo svolgimento di elezioni durante la legge marziale. Anche se questa norma venisse superata, le condizioni di sicurezza renderebbero la logistica del voto eccezionalmente difficile.

Circa il 20% del territorio ucraino è occupato dalla Russia e milioni di cittadini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. L’intero Paese è a rischio di attacchi russi.

“Durante il cessate il fuoco, penso che la sicurezza potrebbe creare l’opportunità di tenere elezioni. Potrebbe essere questo il caso”, ha detto Zelensky.

