Falcone (FI-PPE): “Moldavia, voto europeista. Ora tempi maturi per adesione all’UE”

AgenPress. «L’esito delle elezioni parlamentari ha confermato chiaramente la scelta europeista della Moldavia: oltre il 50% dei cittadini ha votato per il progetto della presidente Maia Sandu. È un nuovo segnale forte e inequivocabile che ci dice come i tempi siano maturi per accelerare sul percorso di adesione della Moldavia all’Unione europea».

Così il vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, Marco Falcone.

«L’integrazione nell’UE sarà rilevante traguardo politico sia per la Moldavia che per la nostra comunità di Stati, nonché una garanzia di stabilità, democrazia e sviluppo per un Paese che vuole proiettarsi nel futuro. Forza Italia e il Gruppo PPE continueranno a sostenere con convinzione questo cammino, consapevoli che un’Europa più grande e più unita è anche un’Europa più forte e più vicina ai popoli», conclude l’azzurro. 

