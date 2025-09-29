AgenPress. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha affermato che l’Europa non può permettersi una guerra contro la Russia, ma che se i suoi leader commettessero l’errore di scatenarla, questa potrebbe degenerare in un conflitto con armi di distruzione di massa.
La Russia, ha affermato Medvedev tramite Telegram, non ha bisogno di una guerra del genere.
“Non possono semplicemente permettersi una guerra contro la Russia”, ha detto Medvedev riferendosi alle potenze europee, aggiungendo che “c’è sempre la possibilità di un errore fatale”.