Almeno 72 morti e 294 feriti nel terremoto nelle Filippine

AgenPress. Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito martedì l’isola di Cebu nelle Filippine è salito a 72, ha annunciato oggi l’agenzia di protezione civile, aggiungendo che 294 persone sono rimaste ferite.

Molti edifici sono crollati, ponti sono stati distrutti e si sono verificate diffuse interruzioni di corrente nelle zone vicine all’epicentro del terremoto.

Il terremoto di martedì è stato il più mortale in Indonesia dal 2013, quando un sisma di magnitudo 7,2 colpì l’isola di Bohol, uccidendo 222 persone.

Le Filippine si trovano sulla cosiddetta “Cintura di fuoco” del Pacifico, dove si intersecano le placche tettoniche e dove l’attività sismica e vulcanica è intensa.