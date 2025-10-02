type here...

Almeno 72 morti e 294 feriti nel terremoto nelle Filippine

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito martedì l’isola di Cebu nelle Filippine è salito a 72, ha annunciato oggi l’agenzia di protezione civile, aggiungendo che 294 persone sono rimaste ferite.

Molti edifici sono crollati, ponti sono stati distrutti e si sono verificate diffuse interruzioni di corrente nelle zone vicine all’epicentro del terremoto.

Il terremoto di martedì è stato il più mortale in Indonesia dal 2013, quando un sisma di magnitudo 7,2 colpì l’isola di Bohol, uccidendo 222 persone.

Le Filippine si trovano sulla cosiddetta “Cintura di fuoco” del Pacifico, dove si intersecano le placche tettoniche e dove l’attività sismica e vulcanica è intensa.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits