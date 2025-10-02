Conferenza di Copenaghen. Leader europei: “Si alla creazione del cosiddetto muro dei droni”

AgenPress. Alla conferenza di Copenaghen che ha concluso il vertice dell’UE, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha annunciato che i leader dell’UE hanno inizialmente sostenuto i progetti di difesa principali proposti dalla Commissione europea, tra cui la creazione di un muro di droni e la Guardia di difesa del fianco orientale.

Nel corso della conferenza Costa ha inoltre valutato la necessità di rafforzare il ruolo dei ministri della Difesa degli Stati membri a livello dell’UE, per coordinare meglio gli sforzi volti a costruire la sicurezza europea.

“Si tratta di un passo fondamentale verso il raggiungimento della prontezza di difesa comune entro il 2030. Riflette la grave minaccia che attualmente grava sul fianco orientale”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio europeo.

Questo tema ha acquisito particolare importanza in seguito alle recenti violazioni da parte della Russia dello spazio aereo di diversi Stati membri, tra cui la Polonia.

“Il messaggio è chiaro. La Russia deve capire che i partner dell’Ucraina, compresi i partner europei, hanno la volontà e i mezzi per continuare a sostenerla finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura”, ha affermato.