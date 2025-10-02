Costa: “I cittadini europei sono preoccupati per il comportamento sempre più provocatorio e sconsiderato della Russia”

La Russia deve comprendere che i partner dell’Ucraina, compresi quelli europei, hanno la volontà e i mezzi per continuare a sostenerla fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura

AgenPress. I cittadini europei sono giustamente preoccupati per il comportamento sempre più provocatorio e sconsiderato della Russia. Quando Danimarca, Polonia o Estonia intervengono contro le incursioni nei loro spazi aerei, stanno proteggendo i nostri confini e il nostro territorio comune, quelli dell’Unione Europea. Hanno il nostro pieno sostegno, perché siamo impegnati ad affrontare insieme le minacce comuni, su tutti i fronti, siano essi convenzionali, ibridi o informatici, con un obiettivo comune. In effetti, questo obiettivo è stato chiaro fin dall’inizio della guerra russa in Ucraina. E questo obiettivo ha un nome: costruire l’Europa della difesa.

Negli ultimi tre anni, gli alleati europei hanno aumentato significativamente la loro spesa per la difesa. All’inizio di quest’anno, hanno concordato di aumentare ulteriormente i loro obiettivi di spesa. Per sostenere questo sforzo a livello europeo, abbiamo istituito lo strumento SAFE, del valore di 150 miliardi di euro.

A marzo, i leader europei hanno concordato sulle capacità prioritarie su cui dovremmo concentrare il nostro lavoro per la sicurezza di tutti gli europei: difesa aerea e missilistica, artiglieria, droni e sistemi anti-droni, mobilità militare, resilienza informatica, tra le altre.

Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti. Accolgo con favore il documento di definizione presentato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dall’Alto rappresentante, Kaja Kallas. I leader hanno ampiamente sostenuto i primi progetti prioritari che rafforzeranno la sicurezza dell’Europa, tra cui il Muro europeo dei droni e il Sistema di sorveglianza del fianco orientale. Si tratta di un passo fondamentale nel nostro percorso verso il raggiungimento della prontezza di difesa comune entro il 2030. Riflette la grave minaccia che grava attualmente sul nostro fianco orientale. Allo stesso tempo, è chiaro che i confini europei saranno sicuri solo se lo saranno tutti, con un approccio a 360 gradi.

Per costruire l’Europa della difesa, abbiamo bisogno di un coordinamento e di una supervisione politica efficienti per monitorare i nostri progressi. I nostri ministri della Difesa devono svolgere un ruolo più incisivo, per portare avanti i lavori tra una riunione del Consiglio europeo e l’altra e monitorare le tappe fondamentali dei progressi.

Passiamo alle nostre discussioni sull’Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, l’Unione Europea è fermamente al fianco dell’Ucraina e siamo impegnati su tutti i fronti per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. È sul tavolo un nuovo pacchetto di sanzioni, che colpirà i proventi del petrolio, le banche, le criptovalute e la flotta ombra.

Stiamo anche aprendo la strada all’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. L’Ucraina ha portato avanti le riforme legate all’adesione all’UE e la Commissione lo ha riconosciuto. Ora tocca all’UE fare altrettanto. Perché l’allargamento è un processo basato sul merito. E perché l’allargamento renderà l’Europa più forte.

Infine, per quanto riguarda il finanziamento, i leader europei hanno avuto oggi una prima discussione su come mobilitare ulteriori fondi per l’Ucraina. E il messaggio è chiaro: la Russia deve comprendere che i partner dell’Ucraina, compresi quelli europei, hanno la volontà e i mezzi per continuare a sostenerla fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.