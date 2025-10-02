Zelensky: la situazione nella centrale elettrica di Zaporizhia occupata dai russi è diventata critica

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva annunciato in precedenza che la situazione nella centrale elettrica di Zaporizhia, occupata dai russi, era diventata critica, poiché i bombardamenti russi impedivano il ripristino dell’energia necessaria per raffreddare i reattori e impedire la fusione del nocciolo.

“A causa dei bombardamenti russi, la centrale elettrica è stata scollegata dalla rete elettrica. È alimentata da generatori diesel. Si tratta di una situazione di emergenza. I generatori e la centrale stessa non sono progettati per questo e non hanno mai funzionato in questa modalità per così tanto tempo. Abbiamo già ricevuto informazioni secondo cui uno dei generatori è guasto”, ha dichiarato Zelensky su Telegram.

La centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande centrale nucleare d’Europa, è occupata dall’inizio di marzo 2022. Vi sono di stanza soldati russi e dipendenti della società statale russa Rosatom.

Il disastro della centrale nucleare di Chernobyl avvenne il 26 aprile 1986. L’esplosione del quarto reattore della centrale, ora inattivo, contaminò parti dell’Ucraina e della Bielorussia. Le sostanze radioattive raggiunsero anche la Scandinavia, l’Europa centrale, inclusa la Polonia, e persino la Grecia meridionale e l’Italia.