Zelensky: la situazione nella centrale elettrica di Zaporizhia occupata dai russi è diventata critica

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva annunciato in precedenza che la situazione nella centrale elettrica di Zaporizhia, occupata dai russi, era diventata critica, poiché i bombardamenti russi impedivano il ripristino dell’energia necessaria per raffreddare i reattori e impedire la fusione del nocciolo.

“A causa dei bombardamenti russi, la centrale elettrica è stata scollegata dalla rete elettrica. È alimentata da generatori diesel. Si tratta di una situazione di emergenza. I generatori e la centrale stessa non sono progettati per questo e non hanno mai funzionato in questa modalità per così tanto tempo. Abbiamo già ricevuto informazioni secondo cui uno dei generatori è guasto”, ha dichiarato Zelensky su Telegram.

La centrale nucleare di Zaporizhia, la più grande centrale nucleare d’Europa, è occupata dall’inizio di marzo 2022. Vi sono di stanza soldati russi e dipendenti della società statale russa Rosatom.

Il disastro della centrale nucleare di Chernobyl avvenne il 26 aprile 1986. L’esplosione del quarto reattore della centrale, ora inattivo, contaminò parti dell’Ucraina e della Bielorussia. Le sostanze radioattive raggiunsero anche la Scandinavia, l’Europa centrale, inclusa la Polonia, e persino la Grecia meridionale e l’Italia.

