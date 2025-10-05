type here...

Sicurezza: sindacati Guardia di Finanza, stato di agitazione e manifestazione il 14 ottobre davanti al MEF

Lavoro
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Le organizzazioni sindacali USIF, SILF e SIAF, che rappresentano la maggioranza del personale della Guardia di Finanza, hanno proclamato lo stato di agitazione sindacale. L’iniziativa si concretizzerà in una manifestazione unitaria martedì 14 ottobre davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le sigle chiedono al Governo il rifinanziamento del fondo per la perequazione previdenziale, l’apertura del tavolo per il rinnovo del contratto 2025-2027 con la valorizzazione della specificità di status e impiego del comparto sicurezza e difesa, nonché la strutturazione delle relazioni sindacali.

«Un appello forte e solenne – sottolineano i sindacati – per riconoscere dignità, equità previdenziale e stipendi adeguati a chi ogni giorno garantisce sicurezza e legalità».

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits