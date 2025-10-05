Sicurezza: sindacati Guardia di Finanza, stato di agitazione e manifestazione il 14 ottobre davanti al MEF

AgenPress. Le organizzazioni sindacali USIF, SILF e SIAF, che rappresentano la maggioranza del personale della Guardia di Finanza, hanno proclamato lo stato di agitazione sindacale. L’iniziativa si concretizzerà in una manifestazione unitaria martedì 14 ottobre davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le sigle chiedono al Governo il rifinanziamento del fondo per la perequazione previdenziale, l’apertura del tavolo per il rinnovo del contratto 2025-2027 con la valorizzazione della specificità di status e impiego del comparto sicurezza e difesa, nonché la strutturazione delle relazioni sindacali.

«Un appello forte e solenne – sottolineano i sindacati – per riconoscere dignità, equità previdenziale e stipendi adeguati a chi ogni giorno garantisce sicurezza e legalità».