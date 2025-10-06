type here...

Grande successo a Bari e nelle sfilate del tarantino per la stilista Rosa Di Berardino

Moda
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Grande e meritato successo a Bari e nelle sfilate del tarantino per la stilista barese Rosa Di Berardino, titolare e creatrice dell’affermato brand “Le gioie di Rosa”

La stilista barese ha di recente sfilato in manifestazioni importanti a Bari, Castellaneta ed altre città e le sue creazioni, sono state largamente apprezzate. In particolare gli abiti casual, ma anche quelli eleganti e da cerimonia, unitamente a borse e monili di alta classe.

Rosa Di Berardino presto sarà in Calabria, Sicilia e ad Agrigento. Un periodo di oro per la barese in costante ascesa e nel mirino di brand nazionali di prestigio.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits