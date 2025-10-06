Grande successo a Bari e nelle sfilate del tarantino per la stilista Rosa Di Berardino

AgenPress. Grande e meritato successo a Bari e nelle sfilate del tarantino per la stilista barese Rosa Di Berardino, titolare e creatrice dell’affermato brand “Le gioie di Rosa”

La stilista barese ha di recente sfilato in manifestazioni importanti a Bari, Castellaneta ed altre città e le sue creazioni, sono state largamente apprezzate. In particolare gli abiti casual, ma anche quelli eleganti e da cerimonia, unitamente a borse e monili di alta classe.

Rosa Di Berardino presto sarà in Calabria, Sicilia e ad Agrigento. Un periodo di oro per la barese in costante ascesa e nel mirino di brand nazionali di prestigio.