Gaza. Croce Rossa, Valastro: “Dati UNICEF fotografano una triste realtà: il conflitto sta cancellando l’infanzia”

AgenPress. “Ci sono bambine e bambini che soffrono la fame e la sete, che muoiono, anche a causa della mancanza di cure. Quelli che sopravviveranno, porteranno non solo sul loro corpo ma dentro di sé le violenze e le immagini del conflitto nella Striscia.

Lo abbiamo ripetuto più volte: l’Umanità a Gaza sta pagando un prezzo troppo alto. E i dati diffusi oggi da Unicef, purtroppo, lo confermano.

Negli ultimi due anni 64.000 bambini sono stati uccisi o mutilati a causa di questa guerra. Un orrore, una tragedia, non c’è altro termine per definire quanto accaduto. Una sofferenza continua fatta di tante piccole vite violate, di Diritti non rispettati, di un’infanzia interrotta bruscamente da un conflitto davanti al quale siamo tutti sgomenti, una guerra che ci lascia attoniti davanti alle immagini di tanti bambini che hanno conosciuto la violenza e le atrocità di una guerra che non lascia scampo neppure ai loro sorrisi”.

Con queste parole Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commenta i dati diffusi dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef).