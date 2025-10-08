Gaza, Medici del Mondo: la realtà quotidiana insopportabile di donne e ragazze

PAGARE 15 DOLLARI PER DEGLI ASSORBENTI, TAGLIARSI DA SOLE IL CORDONE OMBELICALE SOTTO I COLPI D’ARMA DA FUOCO

AgenPress. Dopo due anni di guerra a Gaza, Medici del Mondo, attiva da oltre 20 anni nei Territori Palestinesi Occupati, pubblica oggi un devastante studio sul campo che mette in luce gli ostacoli sistematici imposti dal governo israeliano all’accesso, di donne e ragazze, ai servizi di salute sessuale e riproduttiva nella Striscia di Gaza.

Questi attacchi compromettono la loro integrità fisica e mentale, la dignità, la privacy e il futuro di un intero popolo. Costituiscono elementi di genocidio. È imperativo che gli Stati terzi intervengano per stabilire un cessate il fuoco immediato e porre fine a questi crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Tra maggio 2024 e agosto 2025, Medici del Mondo ha documentato continui attacchi ai centri sanitari e una drammatica carenza di personale essenziale e forniture mediche. In questo contesto, l’accesso alle cure prenatali, ai servizi ostetrici d’emergenza, alla pianificazione familiare e alla protezione contro la violenza sessuale e di genere è gravemente ostacolato.

Su 22.747 consultazioni di salute sessuale e riproduttiva condotte nei centri sanitari di Medici del Mondo a Gaza, il 36% riguardava infezioni genitali legate alla mancanza di acqua e igiene, e all’alto costo dei prodotti mestruali (almeno 15 dollari per un pacco base di assorbenti). Alcune donne hanno riferito di essere state costrette a usare pezzi di stoffa vecchia come protezione.

L’84% delle donne colpite da infezioni è stata sfollata almeno una volta dall’inizio della guerra.

L’85% delle donne incinte è a rischio di complicazioni, e i nostri team segnalano un aumento della malnutrizione, rendendole le principali vittime di questa carestia intenzionale, che potrebbe estendersi anche al sud dell’enclave se non cambierà nulla (la malnutrizione tra donne in gravidanza e in allattamento è passata dal 31,3% di luglio 2025 al 35% di agosto 2025).

Un altro dato allarmante: secondo il Ministero della Sanità palestinese, gli aborti spontanei sono quadruplicati. Si tratta di conseguenze dirette del conflitto, della mancanza di accesso a contraccezione e aborto, e dell’assenza di monitoraggio della gravidanza.

Nel complesso, i nostri team hanno osservato un aumento delle consultazioni curative e una diminuzione di quelle preventive, come i controlli prenatali. Questa tendenza è risultata più marcata nelle aree più colpite dagli attacchi, in particolare nel nord dell’enclave.

Durante la tregua tra gennaio e marzo 2025, le infezioni sono diminuite del 50% e le consultazioni prenatali sono aumentate — una prova evidente che queste sofferenze sono interamente causate dal blocco e dalla guerra.

“La gravidanza non si ferma durante la guerra. Alcune donne perdono i loro bambini a causa del trauma dei massacri. Altre partoriscono in rifugi sovraffollati, senza anestesia né farmaci, a volte costrette a tagliarsi da sole il cordone ombelicale sotto i colpi d’arma da fuoco. Molte madri ci dicono di non avere la forza di nutrire i propri neonati” ha dichiarato la Dott.ssa Israa Saleh, medica e consulente per la salute sessuale e riproduttiva di Medici del Mondo a Gaza.

Questa situazione drammatica, interamente di origine umana, mette in pericolo la vita e la dignità di donne e ragazze. Compromette anche il futuro delle generazioni a venire e, con esso, la sopravvivenza stessa del popolo palestinese.

Dopo due anni di guerra totale, Medici del Mondo rinnova il suo appello agli Stati terzi affinché esercitino pressione sulle autorità israeliane per attuare un cessate il fuoco e rimuovere tutti gli ostacoli agli aiuti umanitari. Il rispetto degli impegni previsti dalla Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio lo impone. È necessario agire immediatamente per fermare questi crimini contro l’umanità e crimini di guerra, prima che non resti più una popolazione di Gaza da proteggere.