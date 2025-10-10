Machado: Serracchiani, Nobel Pace a una donna è speciale

AgenPress. “In un’epoca di personaggi muscolari, il Nobel a una donna ha un valore speciale, parla di una pace vissuta e praticata in nome di principi irrinunciabili.

Marìa Machado incarna da anni con forza la volontà di resistenza al regime e le aspirazioni di libertà di un popolo che le riconosce tenacia e coraggio, oltre al merito di saper unire l’opposizione e dare speranza di futuro al suo Paese.

E’ un riconoscimento che rappresenta un segnale per quanti hanno fiducia e sostengono la sua lotta ma è ancora solo un primo passo. Ricordiamo che Alberto Trentini è prigioniero in Venezuela da quasi un anno”.

La deputata Debora Serracchiani rende omaggio alla figura di Marìa Corina Machado, premio Nobel per la Pace.