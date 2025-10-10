Padre Ibrahim Faltas: “Ha vinto la pace. Gli italiani tornino in Terra Santa”

AgenPress. “La pace è importante, speriamo che sia l’inizio di un periodo nuovo, la gente ha bisogno di tornare a vivere serenamente dopo due anni di inferno. Speriamo che regga questa tregua, è necessario che tutta la comunità internazionale aiuti questo processo di pace e controlli che gli accordi siano rispettati. Ora la pace va sostenuta, chiediamo di alimentare la pace, di dare cibo alla gente, perché le persone hanno bisogno di essere aiutate a ricostruire con serenità e speranza il futuro. Possiamo dire che ha vinto la pace”.

Queste le parole di Padre Ibrahim Faltas, direttore delle diciotto scuole della custodia di Terra Santa, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Papa Francesco e Papa Leone XIV non hanno mai smesso di chiedere di fermare la guerra. Tutti siamo stati minacciati, tutti abbiamo sofferto, palestinesi, israeliani, cristiani, musulmani, ebrei. Tutti hanno sofferto in questa guerra – ha proseguito Padre Ibrahim – Prima della guerra a Betlemme avevano tanti permessi, migliaia di persone venivano a lavorare in Israele, adesso purtroppo non vengono più, non possono uscire più. Betlemme è diventata una prigione a cielo aperto. Da 36 anni che sono qui non ho mai visto una cosa del genere, mai ho visto la gente così disperata. Povera gente, ci vogliono due generazioni per dimenticare”.

“Il popolo italiano può fare tanto, ma la prima cosa da fare è tornare come pellegrini in Terra Santa – ha concluso Padre Ibrahim Faltas – La presenza del popolo italiano dà speranza alla gente e la gente trova lavoro. Agli italiani vogliono bene sia israeliani sia palestinesi. Quando gioca l’Italia tutti e due si mettono d’accordo e tifano per l’Italia”.