type here...

E’morta l’attrice Diane Keaton, aveva 79 anni’

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Diane Keaton, l’attrice amata per i suoi ruoli nei film “Il Padrino” e “Io e Annie”, è morta all’età di 79 anni.

Diane Keaton, nota per il suo ingegno, il suo umorismo e il suo fascino brillante, è stata una star di Hollywood per lungo tempo, con una carriera lunga sei decenni.

Ha vinto l’Oscar per il suo ruolo nella commedia romantica di Woody Allen “Io e Annie” nel 1977 ed è stata candidata altre tre volte per i suoi ruoli in “Reds”, “La stanza di Marvin” e “Tutto può succedere”.

Nata a Los Angeles, studiò recitazione al Santa Ana College e abbandonò gli studi per dedicarsi alla recitazione a New York. Nel 1968 fu scritturata per la pièce teatrale di Woody Allen a Broadway “Provaci ancora, Sam”, che la lanciò sulla strada della celebrità, secondo IMDb.

I suoi primi ruoli importanti sul grande schermo arrivarono nel 1972 con la versione cinematografica di “Provaci ancora, Sam” e nel ruolo di Kay Adams nell’iconico film “Il Padrino”.

Keaton non si sposò mai, ma ebbe relazioni sentimentali con Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino. Lascia due figli, la figlia Dexter e il figlio Duke, che ha adottato quando aveva 50 anni.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits