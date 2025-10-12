type here...

Israele distruggerà tutti i tunnel sotterranei rimasti nella Striscia di Gaza utilizzati dai militanti di Hamas, nonostante il cessate il fuoco

AgenPress. Israele distruggerà tutti i tunnel sotterranei rimasti nella Striscia di Gaza utilizzati dai militanti di Hamas, nonostante il cessate il fuoco concordato con il gruppo islamista palestinese, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa del Paese, Israel Katz.  

“La grande sfida per Israele dopo la fase di restituzione degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza”, ha scritto Katz in un messaggio sulla piattaforma social X.

Ha affermato che l’operazione sarà condotta direttamente dall’esercito israeliano, nonché “attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti”.

Katz ha affermato di aver ordinato alle truppe “di prepararsi a portare a termine la missione”, aggiungendo che l’obiettivo di Israele rimane la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas.

Secondo quanto riportato dai media, dopo il ritiro iniziale delle truppe, le forze israeliane continueranno a controllare oltre il 50% della Striscia di Gaza.

Durante i due anni di guerra a Gaza, l’esercito israeliano ha ripetutamente segnalato la distruzione dei tunnel di Hamas, sebbene l’esatta estensione della rete sotterranea rimanente non sia chiara. Prima dell’attacco israeliano, i funzionari affermavano che i tunnel si estendevano per centinaia di chilometri, anche sotto le aree urbane.

