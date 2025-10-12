Netanyahu: “Israele ha ottenuto grandi vittorie ma la battaglia non è finita”

AgenPress. Israele ha ottenuto “grandi vittorie” in due anni di guerra contro Hamas a Gaza, che ha ampiamente superato i suoi confini, ma “la battaglia non è finita”, ha affermato Benjamin Netanyahu.

“Insieme, abbiamo ottenuto enormi vittorie che hanno sorpreso il mondo intero. E voglio dirvi: ovunque abbiamo combattuto, abbiamo vinto.

“Abbiamo ancora grandi sfide per la sicurezza davanti a noi. Alcuni dei nostri nemici stanno cercando di recuperare le forze per attaccarci di nuovo e, come diciamo nel nostro Paese, ce ne occuperemo”, ha aggiunto Netanyahu.

Il ritorno degli ostaggi trattenuti a Gaza dopo l’attacco di Hamas, il 7 ottobre 2023, segnerà un “evento storico” che unisce “tristezza” e “gioia”.

Il ritorno, atteso lunedì in Israele, è “un evento storico che unisce la tristezza legata alla liberazione degli assassini alla gioia del ritorno degli ostaggi”, ha sottolineato Netanyahu, auspicando che, nonostante i “numerosi disaccordi” tra gli israeliani, alla fine “i cuori si uniranno” nel Paese.

In base all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, raggiunto sotto l’egida degli Stati Uniti, i 48 ostaggi o corpi di ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza, di cui 20 vivi, devono essere consegnati a Israele entro le 9 di lunedì mattina, in cambio del rilascio di circa 2.000 palestinesi detenuti da Israele.

Alla vigilia del ritorno degli ostaggi, Netanyahu ha parlato di “una notte di emozioni, una notte di lacrime e una notte di gioia”.

“Domani segna l’inizio di un nuovo percorso, un percorso di costruzione, un percorso di guarigione e, si spera, un percorso in cui i cuori si uniranno”, ha aggiunto Netanyahu, mentre il Paese resta profondamente diviso e diversi sondaggi degli ultimi giorni mostrano una forte maggioranza di israeliani insoddisfatti del modo in cui il governo ha gestito la questione della guerra.