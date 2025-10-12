Vertice di pace in Egitto lunedì. Trump vola in Medio Oriente

AgenPress. Lunedì si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, un vertice di pace dedicato alla fine della guerra nella Striscia di Gaza. Parteciperanno leader di oltre 20 paesi e l’incontro sarà presieduto dai presidenti di Egitto e Stati Uniti, Abdel Fatah el-Sisi e Donald Trump.

Hanno confermato la loro partecipazione anche il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Secondo quanto riportato dai media israeliani, i rappresentanti di Israele e Hamas non saranno presenti.

Prima di arrivare in Egitto, Trump visiterà Israele. La visita dovrebbe durare circa quattro ore. Tra gli altri eventi, il leader americano terrà un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano.