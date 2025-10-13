type here...

Incontro bilaterale Meloni – Al Sisi

AgenPress. A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi.

Durante l’incontro, i due leader hanno discusso i prossimi passi nella realizzazione del piano di pace e il Presidente Meloni ha ribadito l’impegno dell’Italia a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza e al rilancio di un processo politico verso un quadro di pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente basato sulla soluzione dei due Stati.

La conversazione ha permesso anche di fare il punto sulle relazioni bilaterali e in particolare sulla realizzazione dei progetti del Piano Mattei nei settori della formazione, dell’energia e dell’agricoltura sostenibile.

