La Cina arresta decine di pastori di chiese

AgenPress. La polizia cinese ha arrestato decine di pastori di chiese nel corso della più grande repressione dei cristiani dal 2018.

Il pastore Jin Mingri, fondatore della Zion Church è stato arrestato venerdì sera nella sua casa nella città meridionale di Beihai, hanno dichiarato sua figlia e un portavoce della chiesa.

“Ciò che è appena accaduto fa parte di una nuova ondata di persecuzione religiosa di quest’anno”, ha affermato il portavoce, aggiungendo che negli ultimi mesi la polizia ha interrogato più di 150 fedeli e ha intensificato le persecuzioni durante le funzioni religiose domenicali.

Nello stesso periodo le autorità hanno arrestato circa 30 pastori e membri di chiese in tutto il paese, ma ne hanno poi rilasciati solo cinque. Circa 20 pastori e leader della chiesa restano in detenzione.

In Cina ci sono più di 44 milioni di cristiani registrati presso chiese autorizzate dallo Stato, ma si stima che altre decine di milioni di persone facciano parte di “chiese non riconosciute che operano al di fuori del controllo del Partito Comunista Cinese.