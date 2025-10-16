Gli Houthi annunciano la morte del loro capo dell’esercito

AgenPress. Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato oggi che il capo di stato maggiore delle forze armate Muhammad al-Ghamari, uno degli ufficiali militari di più alto rango del gruppo sostenuto dall’Iran, è morto.

Senza incolpare direttamente Israele per il suo omicidio, gli Houthi hanno affermato che il conflitto con Israele non era finito. Israele avrebbe “ricevuto la sua punizione per i crimini commessi”.

Ad agosto, Israele prese di mira il capo di stato maggiore degli Houthi, il ministro della Difesa e altri alti funzionari con attacchi aerei a Sanaa, nello Yemen, nei quali rimasero uccisi il primo ministro del governo yemenita e altri ministri.

All’epoca Israele dichiarò che l’attacco aereo aveva preso di mira al-Ghamari, il ministro della Difesa e altri alti funzionari e che ne stava verificando l’esito. Lo Stato ebraico ha rivendicato l’uccisione attraverso il suo ministro della difesa Israel Katz, il quale ha dichiarato che al-Ghamari non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’attacco e ha ora raggiunto “i suoi compagni dell’asse del male nelle profondità dell’inferno”. “Faremo lo stesso contro qualsiasi minaccia futura”, ha aggiunto.