type here...

Gli Houthi annunciano la morte del loro capo dell’esercito

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato oggi che il capo di stato maggiore delle forze armate Muhammad al-Ghamari, uno degli ufficiali militari di più alto rango del gruppo sostenuto dall’Iran, è morto.

Senza incolpare direttamente Israele per il suo omicidio, gli Houthi hanno affermato che il conflitto con Israele non era finito. Israele avrebbe “ricevuto la sua punizione per i crimini commessi”.

Ad agosto, Israele prese di mira il capo di stato maggiore degli Houthi, il ministro della Difesa e altri alti funzionari con attacchi aerei a Sanaa, nello Yemen, nei quali rimasero uccisi il primo ministro del governo yemenita e altri ministri.

All’epoca Israele dichiarò che l’attacco aereo aveva preso di mira al-Ghamari, il ministro della Difesa e altri alti funzionari e che ne stava verificando l’esito. Lo Stato ebraico ha rivendicato l’uccisione attraverso il suo ministro della difesa Israel Katz, il quale ha dichiarato che al-Ghamari non è sopravvissuto alle ferite riportate nell’attacco e ha ora raggiunto “i suoi compagni dell’asse del male nelle profondità dell’inferno”.  “Faremo lo stesso contro qualsiasi minaccia futura”, ha aggiunto.

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits