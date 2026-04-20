Sanità, Schillaci: “La comunicazione diventa leva di governo del SSN”

Al Ministero il secondo incontro dell’Alleanza per la comunicazione sanitaria

AgenPress. La comunicazione sanitaria come strumento di tutela della salute pubblica, di rafforzamento della fiducia dei cittadini e di contrasto alla disinformazione.

Sono gli obiettivi dell’Alleanza per la comunicazione sanitaria, l’incontro tecnico operativo che si è svolto oggi con le aziende del servizio sanitario nazionale, promosso dalla Direzione generale della Comunicazione del Ministero della Salute.

“Abbiamo rafforzato il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e investito in innovazione, ma senza fiducia il sistema non è sostenibile. La comunicazione sanitaria – ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprendo i lavori – è parte integrante delle politiche pubbliche: orienta i comportamenti, sostiene la prevenzione e garantisce ai cittadini informazioni corrette e basate su evidenze scientifiche”.

L’iniziativa rappresenta il secondo passo di un percorso avviato con le società medico-scientifiche e finalizzato a costruire una strategia nazionale condivisa di comunicazione sanitaria.

Al centro del confronto, il ruolo della comunicazione come leva di governo del sistema sanitario, capace di orientare i comportamenti, sostenere la prevenzione e migliorare l’accesso ai servizi.

All’incontro è intervenuto il Sottosegretario alla Salute, a conferma dell’attenzione del Governo sul tema.

“La comunicazione – ha sottolineato il Sottosegretario alla Salute – è un asset strategico: rafforza la fiducia, migliora l’accesso ai servizi e contribuisce alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Per questo è fondamentale costruire un’alleanza stabile tra Ministero, territori e Aziende sanitarie”.

“La comunicazione è uno strumento di tutela della salute – ha dichiarato Giovanni Migliore, Direttore generale della Comunicazione del Ministero della Salute –. L’obiettivo è costruire un sistema integrato in cui le Aziende, primo presidio nei territori, rendano operativa una comunicazione efficace e basata su evidenze”.

Nel corso dell’incontro sono state condivise le priorità di salute pubblica e avviato un percorso operativo che prevede:

* il coinvolgimento delle Aziende nelle campagne nazionali;

* l’attivazione di nuclei tecnici su prevenzione, appropriatezza e liste d’attesa;

* strumenti condivisi (linee guida e toolkit) per garantire coerenza tra livello nazionale e territoriale.

Il prossimo appuntamento dell’Alleanza per la comunicazione sanitaria è fissato per il 28 aprile, con un incontro dedicato ai Dipartimenti salute delle Regioni e Province autonome, per rafforzare il coordinamento istituzionale e consolidare una rete nazionale della comunicazione sanitaria.