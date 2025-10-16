Paolo Capone (UGL): “Parole di Landini vergognose, solidarietà a Giorgia Meloni”

AgenPress. “Le parole di Maurizio Landini sono vergognose e rivelano quanto certa sinistra sia ormai prigioniera del rancore. Parlano di rispetto, di parità e di dignità delle donne, ma quando si tratta di una donna di destra, non hanno scrupoli a insultarla nel modo più volgare possibile.

Definire “cortigiana” un Presidente del Consiglio è indegno. Pur nel rispetto dell’aspra dialettica, chi guida un grande sindacato non deve mai far venir meno equilibrio e misura, nè deve usare un linguaggio di disprezzo. A Giorgia Meloni va tutta la mia solidarietà personale e istituzionale”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle parole rivolte dal Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.